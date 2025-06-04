Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk’un hayalini kurduğu Bernardo Silva transferinde flaş gelişmeler yaşandı. 8 yıldır formasını giydiği Manchester City’den ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Portekizli 10 numara için menajer George Gardi devreye girdi. Gardi’nin yaptığı ilk görüşmenin hayli olumlu geçtiği öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Silva’ya senelik 10 milyon Euro maaş vermeye hazır olan Galatasaray yönetimi, rotayı Manchester City’ye çevirdi

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City’nin 2017 yılında Monaco’dan 50 milyon Euro’ya transfer ettiği Silva’nın bonservis bedeli konusunda İngilizlerden yanıt bekleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, Silva için kasanın önemli bir bölümü nü harcamayı planlıyor. Manchester City’de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 5 gol atıp, 4 asist yaptı. Yıldız 10 numara, merkez orta saha ve ihtiyaç duyulduğunda sağ kanatta görev yapabiliyor.