SİLVAN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SİLVAN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/753 Esas

KARAR NO : 2024/640

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1- Davanın KABULÜ ile;

Diyarbakır ili, Silvan ilçesi, Sarıbuğday Mahallesi, Cilt No:57 ,Hane no:20 ve BSN:22'de nüfusa kayıtlı Mehmet Ehi ve Selva oğlu, Silvan 16/05/1978 doğumlu, 36484270868 TC Kimlik numaralı davacı MEHMET KADDAFİ KARADAŞ ile Sulaıman ve Ghalia kızı Hasaka Hamo şehri 10.07.1994 doğumlu Suriye uyruklu RAKHİSA KARADAŞ (AZİZ)’in T.M.K.nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 427,60 TL başvurma harcı ve 427,60 TL peşin karar ve ilam harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Dosyanın adli yardımlı olması nedeniyle adli yardım ödeneğinden karşılanan 11.016,00 TL ilanen tebligat ücreti ve 120 TL tebligat ücreti toplamı olan 11.136,00 TL tebligat giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhli nüshasının tescil için ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren HMK.'nın 345/1 maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmesi için tarafların İstinaf yoluna başvuru hakkı kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.19/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02533062