SİLVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SİLVAN 3. ASLİYE HUKUKU MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS : 2025/292

"Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve dahili davalılar Abdurrezak KILIÇ, Adil KILIÇ, Amil KILIÇ, Ayten KILIÇ, Fadli KILIÇ, Hamdullah KILIÇ, Hamdusena KILIÇ, Hanım KILIÇ, Harun KILIÇ, Hayriye BAL, Herdem NERGİZ, Mehmet Hanifi KILIÇ, Şehmus KILIÇ arasında görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında, dahili davalılar Şehmus KILIÇ ve Herdem NERGİZ'in tebliğe elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle; davacı tarafından sunulan dava dilekçesi ile Diyarbakır İli, Silvan İlçesi Dolapdere Mahallesi, 174 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Dolapdere Köyü Maçalı Küme Evleri Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet edenve hat emniyet sahası içinde kalan 128,04 m2'lik irtifak alanının davacı kurum olan TEDAŞ adına tapuda kayıt ve tesciline karar verilmesi talepli Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) davası açılmış olup, dahili davalıların, Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. gününün ertesi gününden başlamak kaydıyla 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, cevap vermediği takdirde vakıaları inkar etmiş sayılacağı, 24/12/2026 günü saat 09:15'da ön inceleme duruşmasının icra edileceği, sulh için hazırlık yapılması, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmesi halinde gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davaya cevap dilekçesinin sunulması halinde aynı zamanda işbu dilekçede gösterilen ve henüz sunulmayan belgelerin de sunulmasının gerektiği, sunulmaz veya başka yerdeki belgelerin getirtilebilmesi için açıklama yapılmaz ise o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı, yine bu süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesini sunabileceği hususları ilanen tebliğ olunur."

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