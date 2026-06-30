Silvan ilçesinin kırsal kesiminde yer alan meşe ormanında öğle saatlerinde örtü yangını meydana geldi. Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye personeli ve jandarma sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının geniş bir alana yayılması önlendi. Müdahalenin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve araştırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.