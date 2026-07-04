SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/365 Esas

18/06/2025

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

1992 yılından beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Rauf GÜNEŞ'itanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/06/2025

GAİP :

TC KİMLİK NO : 30055484166

ADI SOYADI : RAUF GÜNEŞ

BABA ADI : ABDURRAHMAN

ANA ADI : FAHRİYE

DOĞUM TARİHİ : 11/09/1977

DOĞUM YERİ : SİLVAN

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