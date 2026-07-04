SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/365 Esas
18/06/2025
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
1992 yılından beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Rauf GÜNEŞ'itanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/06/2025
GAİP :
TC KİMLİK NO : 30055484166
ADI SOYADI : RAUF GÜNEŞ
BABA ADI : ABDURRAHMAN
ANA ADI : FAHRİYE
DOĞUM TARİHİ : 11/09/1977
DOĞUM YERİ : SİLVAN
#ilangovtr Basın no ILN02502527