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SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C.
SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/365 Esas

18/06/2025

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
1992 yılından beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Rauf GÜNEŞ'itanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/06/2025

GAİP :

TC KİMLİK NO : 30055484166
ADI SOYADI : RAUF GÜNEŞ
BABA ADI : ABDURRAHMAN
ANA ADI : FAHRİYE
DOĞUM TARİHİ : 11/09/1977
DOĞUM YERİ : SİLVAN

#ilangovtr Basın no ILN02502527