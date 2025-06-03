Şarkıcı Şimal'e 2021'de meme kanseri teşhisi konmuştu.Şimal, uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu.2024'te rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edilmiş, şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutunmuştu. Ancak Şimal'in durumu 4 Mayıs'ta kötüleşti. Yoğun bakımda tedavisi süren Şimal 30 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi Kuşadası'nda toprağa verildi.

Eşi Şimal'in acısını derinden yaşayan Necati Arıcı günler sonra Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Arıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ölüm, hayatın en büyük gerçeği olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime cuma günü rahmet diledim."

"Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen, bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim."

"Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can - ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık. Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu."

"Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istirahatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü. Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk."