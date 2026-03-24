SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
SİMAV
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü 115 ada 22 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 1666,03 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN (Mülkiyet) : 6,72 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN (irtifak) : 446,86 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nuri KARAMAN, Fatma TETİK, Oktay KARAMAN
Yusuf KARAMAN, Mehmet GÜCET
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/51 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02424145