SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
SİMAV
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2026/98 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular/Menderes köyü/Mah., 102 ada 114 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 14328,20 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 141,40 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ CAN
2- ALİME SÜMERTAŞ
3- AYŞE CAN
4- CEMİLE GİRGİN
5- EMİN KARAKÖSE
6- ERCAN KARAKÖSE
7- HASİBE KARADUMAN
8- İSMET CAN
9- İZZET CAN
10- MESUT CAN
11- METİN CAN
12- MUAMMER KARAKÖSE
13- MUHAMMED CAN
14- MUSTAFA CAN
15- NAZMİYE BÖCÜOĞLU
16- NURİYE CAN
17- SEDİYE CAN
18- ÜNAL CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/98 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
