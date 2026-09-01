SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SİMAV

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/444 Esas

Konu : ilanen tebligat

İLAN

Davacı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında Dahili Davalı Tuna Balakan'ın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, Mahkememizin 2022/444 Esas sayılı dosyasında alınan Bilirkişi raporu, Ek Bilirkişi raporu, Gerekçeli Karar Evrakı, istinaf Başvuru Dilekçesi, Karar ilamı, Dahili Davalı Dilekçesi,ve Dava dilekçesi TK 28. Maddesi ve devamı maddeleri uyarınca 17......94 T.C kimlik numaralı E...N ve A...E oğlu Dahili Davalı Tuna BALAKAN'a iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02550945