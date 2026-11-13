Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında sular durulmuyor. Mustafa Sarıgül’ün büyük oğlu Emir Sarıgül’den sonra kardeşi Ömer Sarıgül de “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvurdu. Ömer Sarıgül’ün pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Peki Sarıgül, ilk ifadesinde tutuklanmadan önce ne anlattı?

“BABAM YATIRIMCI DİYE TANIŞTIRDI”

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen “kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül’ün küçük oğlu Ömer Sarıgül’ün tutuklanmadan önceki ifadesi ortaya çıktı.

Ömer Sarıgül ifadesinde turizmci ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi. Kendisine sorulan Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimli şahıslardan yalnızca Sinan Çampınar'ı tanıdığını söyleyen Ömer Sarıgül, “Sinan Çampınar'la hatırladığım kadarıyla 2024 yılında babam Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştım. Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi” dedi.

“MÜNİH’TE KAFE AÇACAKTIK”

Sonrasında Sinan Çampınar ile neredeyse hiç ilişki kurmadığını ileri süren Ömer Sarıgül, “Zaten kendisi Almanya'da yaşadığı için görüşebileceğimiz bir durumda olmadı. Ancak tanıştıktan 1-2 ay sonra Sinan, kardeşi Diyar Çampınar ile beraber Türkiye'ye geldi. Beni arayıp kardeşi Diyar'la tanışmamı istedi ve Diyar Çampınar'ı bana ait olan Kabataş'ta bulunan LuLu isimli kafeye gönderdi. Burada Diyar'la oturup tanıştık. Sohbet esnasında Diyar kafenin konseptini çok beğendiğini benzer bir kafeyi Münih'te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Sonrasında Diyar Almanya'ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar'ın yanına Münih'e gittim. Burada Diyar'la beraber birkaç yere baktıktan sonra Diyar'la birlikte bir şirket kurmak için işlemlere başladık.

Birlikte notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı” dedi.

“ANNEMLE BENİM ADIMA ALMANYA’DA HESAP AÇILDI”

"Sonraki süreçte Sinan'ın babamla planladığı Türkiye'ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim" diyen Ömer Sarıgül, “Hem Diyar'la hem de Sinan'la ilişkimi kestim. 2015 yılından beri tek başıma ticaret yaparım. Ortak bir ticaret de içime sinmediği için şirketin kuruluşunu tamamlamadım. Bir süre sonra Sinan Çampınar'ın avukatı bana ve annem Aylin Kotil'e adımıza şirket açılışlarının tamamlandığıyla ilgili mail attı. Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya'da bulunan avukat Osman İsfen'e ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim. Bana adıma bir banka hesabı ya da şirket açılmadığı yönünde cevap verildi. Ben de bunun üzerine rahatladım ve telefonlarını engelledim. Hatta Sinan Çampınar Türkiye'ye gelerek aramızda ibra ve sulh sözleşmesi akdettik. Sonraki süreçlere ben herhangi bir şekilde dahil olmadım. Babamla aralarında ne yaşadılar hiç bilmiyorum” dedi.

“EMİR SARIGÜL İLE ANNEMİN DE BENİM DE İLGİSİ YOK”

Emir Sarıgül'le 7-8 yıldır konuşmuyorum diyen Ömer Sarıgül, “Ağabeyimle aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim 80 milyon euro'luk sözleşmeyle 100 milyon euro'luk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün Emniyet'te öğrendim.” şeklinde konuştu.

“EMİR İLE GÖRÜŞMÜYORUM HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM”

Babasının bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş’ın ilgilendiğini söyleyen Ömer Sarıgül, “Aramızda çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri olmuştur. Bunların bir kısmı Galatasaray kulübünde bulunan locamda ağırladığım misafirlerin yemek ücretlerine bir kısmı da kredi ödemelerime ilişkindir. Ben bu konularda babamdan destek istediğim için bu paralar bana Volkan Aslanbaş tarafından gönderildi. Bana Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Çünkü ben Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz. Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem. Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur.” dedi.