Türkiye, kamu sistemlerine sızarak yüzlerce kişiyi "üniversite mezunu gibi gösteren" organize bir sahtecilik şebekesinin çökertilmesiyle ortaya çıkan skandalı konuşuyor.

Ankara'da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada, 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlanarak 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişi sahte akademik derece elde etti.

Ancak bu skandal gündemdeki yerini korumaya devam ederken şimdi de başka bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

'Sahte diploma' ile ilgili 2024'te haberler yapan gazeteci Murat Ağırel, ilgili soruşturmaların gündeme gelmesinin ardından, teorik sınavda başarısız olanlara sahte sürücü belgesi verildiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağırel, sadece sahte diploma değil, sahte ehliyetin de organize şekilde yürütüldüğünü ileri sürdü.

Ağırel paylaşımında, bir çetenin sürücü adaylarının teorik sınavdan başarısız olması durumunda notları değiştirdiğini ve bu yolla ehliyet kazandırdığını öne sürerek bir liste paylaştı.

Sadece sahte üniversite diploması mı sanıyorsunuz?



Bakın, yine 2024 yılında gündeme getirmiş ve açıkça uyarmıştım:

Sahte ehliyet düzenleyen bir “ehliyet çeteleri” vardı.



Bu çetelerden biri sonunda ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli bir personelin e-imzası… pic.twitter.com/TVvV91BcGw — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 3, 2025

Ağırel'in paylaşımı şöyle:

"Sadece sahte üniversite diploması mı sanıyorsunuz?

Bakın, yine 2024 yılında gündeme getirmiş ve açıkça uyarmıştım:

Sahte ehliyet düzenleyen bir “ehliyet çeteleri” vardı.

Bu çetelerden biri sonunda ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli bir personelin e-imzası kopyalanmış; bazı sürücü kurslarıyla iş birliği içinde, sınavda başarısız olan kişilerin e-sınav notları sistem üzerinden değiştirilmiş.

Ve bu sadece bir yerde tespit edilen örnek.

Bu çetelerin içindeki bir kişi yüzlerce, binlerce kişinin bu şekilde ehliyet aldığını belirtiyor.

Buyurun tespit edilen 90 kişinin isim ve değiştirilen not listesi."