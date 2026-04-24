Evrimsel biyolojide uzun süredir bir muamma olan bu konu, antropomorfik (insansı) maymunlarla yapılan kıyaslamalarla dikkat çekiyor. Örneğin, devasa bir gorilin penisi ereksiyon halindeyken sadece birkaç santimetreyken, insan ortalaması bunun çok üzerindedir.

University College London tarafından 15.521 erkek üzerinde yapılan kapsamlı bir inceleme (nomogram), ortalama ereksiyon boyunun 13,12 santimetre olduğunu ortaya koymuştu.

Peki, evrim neden bizi diğer primatlardan farklı bir yöne savurdu?

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan ve PLOS Biology’de yayımlanan araştırmaya göre, en güçlü faktörlerden biri cinsel seçilim.

Araştırmalar, kadınların genellikle boy uzunluğu ve geniş omuzlar (V tipi vücut) ile birlikte belirli bir penis boyutunu çekici bulduğunu gösteriyor.

Erkekler arası rekabet: "Tehdit" algısı

Yeni yapılan bir takip çalışması, meselenin sadece karşı cinsi etkilemek olmadığını, aynı zamanda erkekler arasındaki rekabetle de ilgili olduğunu kanıtladı.

Araştırmanın çarpıcı sonuçları:

Fiziksel tehdit: Erkek katılımcılar, daha büyük penis boyutuna sahip figürleri "fiziksel olarak daha tehdit edici" ve "savaş kabiliyeti yüksek" rakipler olarak algılıyor.

Abartılı algı: Erkekler, penis boyutunun kadınlar için ne kadar önemli olduğunu olduğundan daha fazla tahmin etme (overestimate) eğiliminde.

Araştırmayı yürüten Upama Aich ve Michael D. Jennions'a göre, penis boyutunun çekicilik üzerindeki etkisi, bir "dövüş kabiliyeti sinyali" olma etkisinden 4 ila 7 kat daha fazla. "Bu bulgular, insan penisinin erkekler arasında bir statü sembolü olmaktan ziyade, kadınları cezbeden bir 'cinsel süs' olarak evrildiğini gösteriyor."

Bilim insanları bu evrimsel gelişimin tek bir nedene bağlanamayacağını hatırlatıyor. Yüz hatları, kişilik, ses tonu ve diğer fiziksel özellikler de eş seçiminde kritik rol oynuyor. Ancak biyolojik olarak bakıldığında, "boyut" meselesi hem bir çekim merkezi hem de antik bir rekabet sinyali olarak genlerimize işlenmiş durumda.