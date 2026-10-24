Emin ÇÖLAŞAN

Sevgili okurlarım, bir süre önce sanki kafamızda bir bomba patladı. Onun şaşkınlığı içindeyiz. Aslında o ve benzeri irili ufaklı bombalar her gün patlıyor ama sessizce...

Biz onları duymuyoruz, fark etmiyoruz.

Haberimiz olmuyor.

Hangi taşı kaldırsak altından böyle pislikler çıkıyor.

Fakat son zamanlarda patlayan bir bomba var ki, sesini önceden pek duymadığımız bu nesneye ‘fon bombası’ diyoruz.

Aman aman neymiş bu meret! Haberimiz olmadan nasıl da kök salmış, iktidarımız onun böylesine semirmesine nasıl göz yummuş?

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Memlekete bunların getirdiği yeni sistemde bir cumhurbaşkanı var. Görev ve yetkileri anayasa ve yasalarda tek tek belirlenmiş.

Her konuda yetkili.

Her konuda istediğini yapabiliyor.

Uçan kuştan haberi oluyor.

Devlet mekanizmasının bir numaralı yetkilisi.

Aynı zamanda başkomutan.

İstediğini yapıyor istemediğini yapmıyor.

Devlet zaten onun emrinde ama özel sektör de öyle. Her yerde adamları var.

Muhalefeti de kendisi yönetiyor!

Saray’ında bir danışmanlar ordusunu sahip.

Ama ilginçtir, olup biten hiçbir şeyden yasal olarak sorumlu değil!

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Şimdi böyle bir ortamda onun neler yaptığına bir bakalım!..

Ben beklerdim ki, bu fon bombası patlamadan önce duruma el koysun, gidişin iyi olmadığını görsün ve büyük patlamayı önlesin. Zavallı halkın canının daha fazla yanmasına izin vermesin.

Eğer “Olacakları ben bilmiyordum, işin böyle büyüyeceğini hiç tahmin etmemiştim” diyorsa, yazıklar olsun.

Bir yanda Saray, öbür yanda kendi hükümeti, danışmanlar ekibi ve kendisi...

Siz bu işleri bilmiyorsanız oralarda ne işiniz var muhteremler!

Bu işin şakası yok.

Bir yanda fon bombasıyla canı yanan (resmi rakamlara göre) 455 bin insanımız, öbür yanda ise aynı bombanın gölgesine sığınıp malı götüren AKP ekibi.

Eski bakanlar, milletvekilleri, iş insanları, partili özel kalem müdürleri, uyanık davranan yandaşlar parayı bastırıp fonlara girmiş.

Piyasada milyarlar dönmüş.

Bul karayı al parayı yöntemiyle vurgunlar yapılmış.

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Tabloya bakar mısınız!

Sonra lağım patlayınca bunlardan hiç kimse konuşmadı.

Hadiseye Recep Tayyip’in penceresinden bakarsanız bu vurguna o da kızmış görünüyor ve her fırsatta çıktığı kürsülerde hep aynı şeyleri söylüyor.

“Bu işin sorumlularından mutlaka hesap soracağız!.. Mağdur olan vatandaşlarımızın paralarını en kısa zamanda ödeyeceğiz.”

İyi de korkunç miktara varan bu paralar nereden ödenecek?

Sakın devlet parasından olmasın!

İşin en ilginç yanı, onun kürsülerde okuduğu bu yazılı metinleri hep o Saray danışmanları kaleme alıyor!

Geçmiş olsun beyefendi, olan oldu götüren götürdü. Hem öyle az buz değil, bir kalemde milyarlar götürdü.

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Sevgili okurlarım, burada bir konuya daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu furyada, bul karayı al parayı oyununda büyük para kazananların başında o meşhur dört isimli kadın geliyor!

Fatma Betül Sayan Kaya.

AKP’de milletvekili ve bakanlık yapmış, fakir fukara olduğu için geçmişte AKP’li olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine burs verip ABD’ye göndermiş.

Beklerdik ki bu kadıncağız fon bombası patladıktan sonra ortaya çıkıp konuşsun, durumu kamuoyuna anlatsın!

Örneğin kaç para koyduğunu ve karşılığında kaç milyar lira kazandığını herkes bilsin...

Ve bir de beleşten gelen bu paraları iade edip etmediğini açıkça anlatsın.

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Tabloyu şimdi daha net olarak görüyoruz...

Tepemizde bir fon bombası patladı ve ortalık allak bullak oldu. 455 bin insanımızı mağdur ettiler. Ekonomi altüst oldu.

Recep Tayyip bu konuda gerçeklere giremiyor, sadece siyasi nutuklar atıp oy kaybını önlemeye çalıyor.

Vurgundan pay kapanların ise hiçbiri konuşmuyor.

Demek ki korktukları bir şeyler var.

Tamam da benim kafamda bir soru daha var...

Bu vurgunu önlemekle yükümlü olan Recep Tayyip neden hiçbir şey yapamadı, neden önceden önlem aldırmadı?

Bu sorulara yanıt verebilir mi?

Veremez!