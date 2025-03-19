İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Evinde arama yapılan Ekrem İmamoğlu, Sabah saatlerinde polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı.

Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Kulislerde kayyum iddiaları da konuşulurken konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİ MERAK KONUSU

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığına göre İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınanlar dört gün boyunca emniyetteki nezarette duracak.

Uludağ, şu bilgileri aktardı:

"Şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? 4 günlük bir gözaltı süresi bekleniyor. 106 kişi hakkında gözaltı kararı var, gözaltına alınan şu anda 84 kişi. Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınanlar dört gün boyunca emniyetteki nezarette duracaklar."

SAĞLIK KONTROLÜ İDDİALARINA YANIT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte haklarında gözaltı kararı verilen 105 kişiyle ilgili sağlık kontrolünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyeni tarafından doktor hasta özeline riayet edilerek yapıldığını bildirdi.