

Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) bünyesindeki mühendisler ve araştırmacılar, iki yıl süren çalışmaların ardından geminin teknik tasarımını tamamladı. Geliştirilen sistemin, deniz tabanındaki jeolojik yapıları incelemekten doğal kaynak araştırmalarına kadar birçok farklı alanda kullanılması hedefleniyor.

DENİZİN 5 BİN METRE ALTINDA SONDAJ YAPABİLECEK

Tasarlanan geminin yaklaşık 10 bin ton ağırlığında olması ve 5 bin metre derinliğe ulaşabilen bir sondaj sistemiyle donatılması öngörülüyor.

Gemide, deniz tabanından kaya ve tortu örnekleri alınmasını sağlayacak özel ekipmanlar bulunacak. Yaklaşık 150 tonluk yük kapasitesine sahip sondaj düzeneği, farklı derinliklerde inceleme yapılmasına imkân tanıyacak.

Açık denizdeki dalgalar nedeniyle geminin sürekli hareket etmesi, derin sondaj çalışmalarının en büyük zorluklarından biri olarak görülüyor. Bu sorunu aşmak için tasarıma, geminin yükselip alçalmasına rağmen sondaj ekipmanlarını dengede tutacak özel bir sistem eklendi.

Araştırma gemisinde ayrıca Çin'in BeiDou uydu navigasyon sistemi kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde açık denizde hassas konum belirleme, haritalama ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirilebilecek.

GEMİ İÇİN 39 PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Çinli araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar kapsamında 31 teknik plan hazırlandı, 22 bilimsel makale yayımlandı ve 39 buluş için patent başvurusunda bulunuldu. Ayrıca geliştirilen iki farklı donanımın prototip testleri gerçekleştirildi.

Geminin yalnızca sondaj yapmakla sınırlı kalmaması planlanıyor. Tasarımda, insanlı ve insansız küçük deniz araçlarıyla birlikte çalışabilecek araştırma sistemlerine de yer verildi.

Bu araçlar sayesinde deniz tabanının haritalanması, su altındaki yapıların incelenmesi ve deniz koşullarının takip edilmesi gibi farklı çalışmaların aynı platform üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.

Henüz tasarım aşamasında bulunan geminin inşaat takvimi ve maliyeti açıklanmadı. Projenin hayata geçirilmesiyle Çin'in derin deniz araştırmaları, açık deniz mühendisliği ve doğal kaynak incelemelerinde kullanabileceği yeni bir araştırma platformuna sahip olması hedefleniyor.