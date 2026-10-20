Termometrelerin eksi 25 dereceleri gördüğü ve soğuk havanın hayatı durma noktasına getirdiği Erzurum'da kış mevsimi öncesi dikkat çeken bir çalışmaya imza atıldı. Dondurucu soğuklar nedeniyle toprağın adeta taş kesildiği kentte, defin işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına devasa bir hazırlık tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dondurucu kış şartları bastırmadan önce iş makineleri ve işçilerin yoğun mesaisiyle 500 mezarı yan yana kazarak hazır hale getirdi.

500 MEZARI YAN YANA GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kara kış kapıya dayanmadan hemen önce hareketli günler geçirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte toprağın donacağını hesaplayan belediye, iş makinelerini Asri Mezarlık alanına sevk etti. Kepçelerle açılan mezar yerleri, şubede görevli işçilerin kazma ve kürekleriyle usulüne uygun ve muntazam bir şekle kavuşturuldu. Toprak tamamen sertleşmeden önce tamamlanan bu zorlu mesaiyle birlikte kentteki kışlık mezar stoku hazırlandı.

"HER YIL 500-600 MEZARI KAZIYORUZ”

Asri Mezarlık'ta belediye tarafından tahsis edilen ve yürüme yolları yapılan alanda mezarları kazma ve küreklerle düzenleyen işçilerden Köksal Çalışkan, zorlu kış şartlarına dikkat çekerek, "Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. Kış aylarında iş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Onun için biz de kış öncesi mezarları hazırlıyoruz. Her yıl 500-600 mezarı kazarak hazır hale getiriyoruz. Bu kış sezonu için 500 mezar kazımını tamamladık” dedi.

"MEZARLIĞA KIŞIN 1 METREYE YAKIN KAR YAĞIYOR"

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken Dağları'nın eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak, ekiplerimize mezar kazdırıyoruz" açıklamasında bulundu.