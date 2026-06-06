Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin bütçesini doğrudan etkileyecek olan maaş zammı oranları kamuoyunun gündem maddesi haline geldi.

Maaşlara yapılacak net zammın belirlenmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Geçen dönemlerde yaptığı tahminler ile emekli maaş zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu ve Temmuz 2026 zammı için rakam verdi.

5 AYLIK TABLO NETLEŞTİ

Kişisel YouTube kanalında gündemi ve maaş beklentilerini masaya yatıran SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yapılacak olan zammın emeklilerin alım gücünü korumayacağını ifade etti.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyonun yüzde 16.60 olduğunu hatırlatan Erdursun, mevcut tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 16.60, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12.40 olarak netleştiğini söyledi.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MAAŞ ZAM ORANI

Zam oranını haziran ayı verilerinin netleştireceğini söyleyen Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 18 zam oranını verdi.

Memur ve memur emeklisi için ise zam oranının yüzde 14 olacağını tahmin eden Erdursun, haziran ayına dair matematiksel öngörülerini şu sözlerle aktardı:

“Mayıs ayında yüzde 1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, yüzde 1.3 ile yüzde 1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz.

Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 18.1 ile yüzde 18.3 arasında, yani yüzde 18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Erdursun en düşük emekli maaşı için de tahminde bulundu ve milyonlarca kişinin kök maaş sorunu nedeniyle karşı karşıya kalabileceği riske dikkat çekti.

En düşük aylık alan emeklilerin refah payı ya da taban aylık düzenlemesi yapılmadığı takdirde sıfır zam riskiyle karşılaşabileceğini belirten Erdursun, durumu şu şekilde özetledi:

"Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder" dedi.