Otomotiv tarihinin en düşük arıza oranına ve yüksek mekanik dayanıklılığa sahip 16 motor türü belli oldu. Yoğun elektronik aksam barındırmayan ve sağlam iç parçalarıyla öne çıkan bu üniteler, yüz binlerce kilometre boyunca performansını koruyor.

OTOMOTİV TARİHİNİN EN SAĞLAM 16 MOTORU HANGİLERİ?

Paylaşılan teknik verilere göre dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan 16 motor türü şu şekilde sıralandı:

1. 2JZ-GTE (Toyota)

2. RB26DETT (Nissan)

3. K20 (Honda)

4. OM617 (Mercedes)

5. 22R (Toyota)

6. Small Block 350 (Chevrolet)

7. Boxer (Volkswagen)

8. B16 (Honda)

9. 1HZ (Toyota)

10. 6BT (Cummins)

11. M50 (BMW)

12. UZ V8 (Toyota)

13. Barra (Ford)

14. Redblock (Volvo)

15. D16 (Honda)

16. 1HD-FTE (Toyota)

BU MOTORLAR NEDEN EN SORUNSUZ ÜNİTELER OLARAK KABUL EDİLİYOR?

Yeni nesil araçlarda artan elektronik parçaların aksine, tamamen mekanik yapıya odaklanan bu üniteler ağır iklim ve kullanım şartlarında yüksek direnç gösteriyor. Yapılan dayanıklılık testlerinde yağsız ve susuz kalsa dahi çalışmayı sürdürebilen bu motorlar, düşük arıza oranları sayesinde ikinci el piyasasında da değerini koruyor.