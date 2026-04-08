Mutfak dünyasının en popüler ama en çok yanlış yapılan tarifi mercek altına alındı. Çoğu kişinin sadece "marul ve sos" sandığı Sezar salatasında, krutonun boyutundan hamsinin işlemine kadar her detay sonucu değiştiriyor.

Basit görünen ama dengesi en zor kurulan yemeklerden biri olan Sezar salatası için uzmanlardan ezber bozan bir uyarı geldi. Çoğu ev aşçısı ekmekleri muntazam kareler halinde keserken, uzmanlar lezzetin "pürüzlü kenarlarda" saklı olduğunu belirtiyor.

Malzemeler

Krutonlar için:

Orta boy ekşi hamur veya ciabatta ekmeği (yaklaşık 140 gram),

2 diş sarımsak,

3 yemek kaşığı zeytinyağı,

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan, tuz ve taze karabiber.

Sos ve servis için:

1 orta boy limon,

4 hamsi fileto,

2 büyük yumurta sarısı,

1 diş sarımsak,

1 çay kaşığı Worcestershire sosu,

3/4 çay kaşığı Dijon hardalı,

1/2 çay kaşığı karabiber,

1/2 su bardağı zeytinyağı, tuz, 1 ons parmesan ve 2 orta boy roma marulunun kalpleri.

Yapılışı

Önce krutonlar. Ekmeği elle kaba parçalara ayırın. Rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı ve parmesan ile karıştırıp altın sarısı ve çıtır olana kadar fırınlayın.

Sos için limon suyu, hamsi, yumurta sarısı, sarımsak, Worcestershire sosu, hardal ve biberi blenderda birleştirin. Blender çalışırken zeytinyağını ince bir şekilde yavaşça ekleyin. Kremamsı kıvama gelince bir kaseye alıp parmesan karıştırın. Yumurta sarısı kullanmak istemeyenler her sarı yerine 1 yemek kaşığı mayonez koyabilir.

Son adımda büyük bir kasede doğranmış roma marul, parmesan, sos ve krutonların yarısını birleştirin. Kalan kruton ve parmesan ile servis edin.

Pratik Notlar

Sos bir gün önceden hazırlanıp buzdolabında saklanabilir. Ayrışırsa kullanmadan önce çırpmanız yeterli. Krutonlar yerine mağazadan alınan ekmek kırıntısı da kullanılabilir; hamsi kutusundaki yağ ise kırıntılara ekstra lezzet katmak için değerlendirilebilir. Tarifi ana yemeğe dönüştürmek isteyenler dilimlenmiş ızgara tavuk veya sote karides ekleyebilir.