LaLiga ekibi Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin serveti gündem oldu. Gayrimenkul yatırımları ile öne çıkan Arjantinli teknik adamın yüzlerce daire ve binaya sahip olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Glòria Serra'nın sunduğu 'Equipo de Investigación' programında Simeone ve eşi Carla Pereyra'nın yatırımları ele alındı. Madrid çevresinde aldıkları gayrimenkulleri duyanlar hayretler içinde kaldı.

YAKLAŞIK DEĞERİ NE KADAR?

L'Equipe'in haberine göre ise; bu sezon maaşında indirime gitmeden önce yıllık 20 milyon euronun kazanan Arjantinli çalıştırıcı, servetini gayrimenkulde değerlendirdi.

Carpersim SL şirketinin ticaret siciline göre, şirket üzerinden gerçekleştirilen satın alımların değeri yaklaşık 39,7 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Söz konusu portföyde, Madrid'in özellikle Salamanca ve Chamberí bölgelerinde bulunan 180 daire ve 7 bina da yer alıyor.

Simeone'nin yatırım yaparken daire yerine binaların tamamını satın aldığı aktarıldı. Siemone çiftinin ayrıca bir hektarlık arazi alarak üniversite yurdu ve yeni projeler üzerinde çalıştığı da öğrenildi. Simeone'nin yatırımları, İspanya'da konut sıkıntısı, yükselen fiyatlar ve hacizler nedeniyle tahliyelerin tartışıldığı bir dönemde kamuoyunun gündemine taşındı.