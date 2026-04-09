UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde iki İspanyol takımının eşleşmesinde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Madrid temsilcisi, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle evine 2-0'lık galibiyetle döndü. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona karşısında elde ettiği galibiyetle tarihe geçti. Arjantinli teknik adam, kariyerinde ilk kez Camp Nou’da galibiyet sevinci yaşadı. Simeone’nin maç bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına koşması dikkat çekti. ATLETİCO MADRİD AVANTAJI KAPTI Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Dev eşleşmenin rövanşı ise 14 Nisan Salı günü TSİ 22.00’de Metropolitano Stadı’nda oynanacak.

