Ayrıca fenomen isim, ''Bundan sonra bu tür gönderilerim de olmayacak. Şimdilik normal fotoğraf atmak için kullanırım. Onun haricinde ne yapacağımı bilmiyorum. Abonelik kısmındaki gönderilerimi de sildim. Normal fotoğraf paylaşırım" ifadelerini kullandı.