SİMGE BARANKOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, 1 Haziran'da tahliye olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
SİMGE BARANKOĞLU'NDAN YENİ KARARLAR
Tahliyesinin ardından hesabında dikkat çeken bir düzenlemeye giden Barankoğlu, yüzlerce paylaşımını kaldırdığını ve içerik politikasını değiştirme kararı aldığını açıkladı.
TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA BARANKOĞLU FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Tahliyesinin ardından takipçilerine açıklama yapan Barankoğlu, sosyal medya hesabındaki 490 gönderiden yaklaşık 400'ünü sildiğini belirtti.
Müstehcenlik suçu oluşturabilecek tüm paylaşımlarını kaldırdığını ifade eden fenomen isim, bundan sonraki süreçte benzer içerikler paylaşmayacağını söyledi.
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Barankoğlu açıklamasında, "Toplu bir yanıtlama olsun istedim. 1 Haziran'da tahliye oldum. 4 ay Bakırköy Kadın Cezaevi'nde kaldım. 490 gönderimden 400'ünü sildim. Arkadaş sistemimi de boşalttım. Çünkü hak etmiyorsunuz. Müstehcenlik suçumu doğurabilecek bütün gönderilerimi kaldırdım.'' dedi.
Ayrıca fenomen isim, ''Bundan sonra bu tür gönderilerim de olmayacak. Şimdilik normal fotoğraf atmak için kullanırım. Onun haricinde ne yapacağımı bilmiyorum. Abonelik kısmındaki gönderilerimi de sildim. Normal fotoğraf paylaşırım" ifadelerini kullandı.
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