Türk pop müziğinin dikkat çeken isimlerinden Simge Sağın, dün akşam düzenlenen bir törende "Pop Kadın Sanatçı" ödülünün sahibi oldu. Yaklaşık 4 yıldır hayatında kimse olmadığını belirten ve "Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" açıklamalarıyla bilinen Sağın, törene DJ İlkay Şencan ile katılarak birlikteliklerini resmileştirdi. Ödülünü aldıktan sonra yerine dönen şarkıcı, sevgilisinin tebriklerini kabul etti.

"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA ETKİLENDİM"

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Sağın, ilişkisinin başlangıç sürecine dair açıklamalarda bulundu. Şencan’ı ilk gördüğü anda etkilendiğini ifade eden Sağın, "Tanıdığım anda hislerim kabardı. Düzgün, kalbi çok güzel, yetenekli ve vicdanlı biri. Tüm iyi özellikler onda toplanmış gibi. Bu ilişki çok tatlı bir şekilde başladı" şeklinde konuştu.

İLKAY ŞENCAN: ÇOK MUTLUYUZ

İlişkinin geleceğine dair iyimser mesajlar veren DJ İlkay Şencan ise basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Şencan, "Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya gider. Biz şu an çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak beraberliklerinin gidişatından memnun olduklarını dile getirdi. Çiftin tören boyunca sergilediği samimi tavırlar magazin gündeminde geniş yer buldu.