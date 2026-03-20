Popçu Simge Sağın, uzun süredir boş olan kalbini aşka açtı. Ünlü ismin DJ İlkay Şencan ile yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. Paylaşımı ise dikkat çekti.

SEVGİLİMDEN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İlkay Şencan’ın Simge’ye gönderdiği çiçekler gündem oldu. Simge, çiçekleri “Sevgilimden” notuyla paylaşarak aşk iddialarını güçlendirdi.

Simge ile sevgilisi İlkay Şencan cephesinden henüz açıklama gelmezken, bu sürpriz aşk magazin dünyasında konuşulmaya başladı. Simge ve İlkay'ın aşkı 2 ay önce başladı.

İLKAY'DAN SİMGE'YE BEĞENİ

Son günlerde Simge Sağın'ın paylaşımlarına İlkay Şencan'dan beğeni yağıyor. Şencan, Sağın'ın birçok paylaşımını like'ladı.

''RUH EŞİMİ BEKLİYORUM'' DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, "Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Ruh eşimizi bulamadığımız insanlara takılı kalıyoruz. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz" dedi.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMINA İLKAY'DAN BEĞENİ

Simge'nin 14 Şubat paylaşımı sosyal medyada olay olmuştu. Sanatçı 'Ben aşkı buldum' notunu paylaşıp kendisine gelen oyuncak ayıyı paylaşmıştı. Ünlü DJ bu paylaşımı da anında beğenmişti.