Geçen hafta "Simge Sağın'ı ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti" diyen Erdem Kınay bu konuyla ilgili konuştu.

Önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahne alan ünlü DJ performansı öncesinde muhabirlere yaptığı açıklamada "12 sene öncesi. Simge gençti. Serdar Ortaç'ın vokalistiydi. 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti. 'Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diye heyecanlıydı. Güzel bir albüm yaptık ama istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kusurlu davranışlarını anlattı, mahcubiyetini belirtti. Konuyu kapattık" dedi.

"HER ŞERDE HAYIR VAR"

Erdem Kınay "Pişmanlık var mı?" sorusu üzerine de "Her şerde bir hayır vardır. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın, Simge Sağın olmayacaktı. Ben mesela o kızgınlıkla 'Sanatçı kaprisiyle uğraşmayacağım' diyerek kendi albümümü yaptım. Bana başka bir yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim, Merve Özbey'i patlattım. Simge'yle olumsuzluk, Merve Özbey'i yarattı" diye konuştu.