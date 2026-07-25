Sahne performanslarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Simge Sağın, bu kez yeni pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, bahçede kahverengi file elbisesi ve büyük güneş gözlüğüyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan kareler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

"ÇIPLAK SANDIM OLAY"

Paylaşımlara "Abla çok güzelsin", "Mükemmelsin", "Her hali olay", "Yine çok şık", "Tarzını konuşturmuş" ve "Çıplak sandım olay" gibi yorumlar yapıldı.

KISA SÜRE ÖNCE SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Öte yandan Simge Sağın'ın bir süredir birlikte olduğu öne sürülen DJ İlkay Şencan ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları hesaplarından kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.