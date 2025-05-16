'Aşkın Olayım', 'Yankı', 'Üzülmedin mi?' ve 'Önümüz Yaz' gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın 45 yaşında hayata veda etti.
Uykusunda yaşamını yitiren ve ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kozyatağı Modern Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Simge Sağın ve annesi gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan Simge'yi dostları cenazeye katılarak zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi.