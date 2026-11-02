İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in Bartın Kapalı Pazarı önünde simitçi Hüseyin Okan ile yaptığı sohbet, vatandaşın geçim sıkıntısının boyutunu gözler önüne serdi. Artan geçim maliyeti ve emekli maaşlarının açlık sınırı olan 38.024 TL altında kalması emeklileri ek iş yapmaya zorluyor. Geçen yıl 15 lira olan simidin bu yıl 20 liraya çıktığını anlatan Okan, “Satış azaldı artık veresiye simit veriyorum. İnsanlar simidi bile zor alıyor hatta veresiye istiyor, aybaşında gelip hesabı kapatıyorlar” ifadelerini kullandı.

AĞLAYAN VAR

Simit tezgahı ile geçimini sağlamaya çalışan Hüseyin Okan, tezgaha bakıp simit alamayanlar olduğunu da belirterek, “Çocuğu istiyor parası yok alamıyor, ağlayan çocuk gördüm, bedava verdim” diyerek durumun vahametini anlattı. Turhan Çömez ise simitçi Hüseyin’in anlattıklarını üzüntü ile dinlediğini söyledi ve şöyle dedi:

SİMİT PARASI YOK

“Burası Türkiye, burası Bartın. Simitçi kardeşim anlatıyor, 20 liraya simit satıyor. Çocuklar geliyor simit istiyor anne babanın parası yok alamıyor, çocuk ağlıyor, Hüseyin kardeşim de üzülüyor, ücretsiz simit veriyor. İnsanların cebinde bir simit parası bile yok, kimi de veresiye simit alıyor aybaşında ödüyor. Çay-simit hesabı yaparak iktidara gelenler, bu ülkede simidi bile veresiyeye düşürdü. Cebinde 20 lirası olmayan simit alamayan vatandaş yarattı. Milletin geldiği nokta işte bu’’

Turhan Çömez, simit satan emekli Hüseyin Okan’dan halkın yaşadıklarını dinledi.

HAYATIMIZ ÇİLEYE DÜŞTÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sokakta halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Çömez son paylaşımında, “Bartın ve Zonguldak sokaklarında 4 emeklimizle karşılaştık. İkisi simit satıyordu, biri emekli sınıf öğretmeniydi, diğeri ise tam 9 ameliyat geçirmişti. Biri kestane satıyordu. Biri de kazı kazan satıyordu” diyerek, iktidarın “Türkiye Yüzyılı” çıkışına tepki gösterdi. 68 yaşında, bir öğretmen emeklisinin simit sattığını gören Çömez, “Yıllarca çocuk yetiştirdin şimdi de böyle kazanç sağlıyorsun. Allah razı olsun” dedi.

Üçer beşer aldılar

Ucuz et izdihamı

Türkiye genelinde 31 Ekim’de başlayan Alışveriş Festivali kapsamında bir zincir marketin İstanbul’da yaptığı indirimde izdiham yaşandı. İndirimli et ve tavuk ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete gelmeye başladı. Kampanya kapsamında dana kıymanın kilogramı 549 lira, dana kuşbaşı etin kilogramı ise 699 lira olarak belirlendi. İndirimli ürünlerden çok miktarda satın alan vatandaşların alışveriş arabalarını et paketleriyle doldurduğu görüldü. Kasaların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. İndirimli et almak için markete gelen bir vatandaş, “Piyasada bin lira civarında fiyat görüyoruz. Burada yarı yarıya. Çok memnunuz” dedi.