Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor’da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Simon Banza, Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer radarına girdi.

Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola, Banza transferinde Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya olduğunu duyurdu.

BRAGA SATIŞA HAZIR

Portekiz temsilcisi Braga ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki forvetin, kulübüne geri dönmesi beklenmiyor. Braga Başkanı António Salvador’un, gelen somut teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞIYOR

Simon Banza için daha önce ilgisini gizlemeyen Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray da devreye girerek bu yarışta yerini aldı. İki dev kulüp arasında yaşanabilecek transfer rekabeti, Braga'nın lehine sonuçlanabilir.

KALICI ADRESİ SÜPER LİG OLABİLİR

Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan Banza'nın, bu yaz transfer döneminde Türkiye’den bir takıma imza atması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Kongolu golcü, 2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla 37 maçta 22 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.