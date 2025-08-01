36 yıldır soluksuz şekilde tüm dünyada yayınlanan fenomen dizi Simpsonlar'ın 71 yaşındaki çizer, yazar ve yartıcısı Matt Groening, hafta sonu San Diego Comic-Con'da dizinin 37'nci sezonunu tanıtmak için hayranlarıyla bir araya geldi. Variety'de yer alan habere göre Groening, dizinin sonu hakkında şunları söyledi:

Açıkçası 36. sezonda biteceğini düşünmüştüm. Ama hayır, henüz bir son görünmüyor. Devam edeceğiz. Birimiz dünyadan göçene kadar devam edecek gibi."

"MAHSUR KALDIĞINI TELSİZLE BİLDİRECEK"

Groening, Donald Trump'ın olası ölümüyle ilgili de oldukça alaycı bir 'kehanette' bulundu:

"Malum kişi öldüğünde, bizim tahminimize göre sokaklarda dans edilecek. Ta ki Başkan Vance sokağa çıkıp dans etmeyi yasaklayana kadar..."

Ünlü çizgi filmcinin sıradaki hedefi ise Elon Musk oldu:

"Simpsonlar'a göre Elon Musk, Mars'a ayak basan ilk insan olacak. Ama çarpışarak inecek. Ve sonsuza kadar Mars'ta mahsur kaldığını telsizle bildirecek. En dokunaklı kısmı ise... Dünya'dan yükselen alkışları oradan duyabilecek..."

ÜNLÜ YAZARDAN SÜRPRİZ GÖNDERME

Groening, sözlerine şu tahminle devam etti:

"Simpsonlar'ın tahminine göre, Amerika Özgürlük Heykeli'ni Fransa'ya iade edecek ve Kuzey Amerika 'özgürlük' kelimesinin ne anlama geldiğini hatırlayacak. Çocuklar, Cumhuriyetçi ebeveynlerini MAGA kültüründen kurtaracak. Peki nasıl? Televizyon kumandasını alın, menüye girin, dikey kontrolleri bulun, kanal listesini açın ve Fox News'i silin."