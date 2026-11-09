Dünyaca ünlü animasyon dizisi Simpsonlar, yıllar içinde işlediği konular nedeniyle sık sık geleceği tahmin ettiği iddialarıyla gündeme geliyor. Bu kez dizinin eski bölümlerindeki bazı sahneler, 2027 yılına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ve insanların gözetlenmesiyle ilgili gelişmeler dikkat çekiyor.

TikTok ve YouTube'da yayılan paylaşımlar, dizinin geçmişte işlediği konularla günümüzde yaşanan olaylar arasında bağlantı kuruyor.

Trump'ın başkanlığı yıllar önce dizide gündeme gelmişti

Tartışmaların ilk başlıklarından biri, dizinin 2000 yılında yayımlanan 11. sezonundaki "Bart to the Future" adlı bölüm oldu.

Bölümde Lisa Simpson, gelecekte ABD başkanı oluyor. Lisa, görevi devraldığında kendisinden önceki başkan Donald Trump'tan kalan bütçe krizinden söz ediyor.

Söz konusu sahne, Trump'ın 2016 yılında başkan seçilmesinin ardından yeniden gündeme gelmişti, ancak Trump, o dönemde zaten tanınmış bir iş insanı ve televizyon yıldızıydı. Hatta 2000 yılında da başkanlık yarışına girme girişiminde bulunmuştu.

Bölümün senaristi Dan Greaney, 2016 yılında The Guardian'a yaptığı açıklamada Trump göndermesinin geleceği bilmekten çok ABD'nin siyasi gidişatına yönelik bir hiciv olduğunu belirtmişti.

Çalışanların gözetlenmesi sahnesi yeniden gündemde

Simpsonlar'ın 2014 yılında yayımlanan "Specs and the City" adlı bölümü de sosyal medyada paylaşılan videoların dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

Bölümde Bay Burns, çalışanlarını takip edebilmek için onlara akıllı gözlükler dağıtıyor. Böylece çalışanların hareketleri ve davranışları izlenebiliyor.

Bu sahne, Ekim 2026'da gündeme gelen bir olayla ilişkilendirildi. ABD Adalet Bakanlığı, OpenAI mühendisi Abdulrahman Alfozan'ın bir yöneticiler toplantısında özel konuşmaları gizlice kaydetmeye yönelik girişim iddiasıyla gözaltına alındığını ve hakkında suçlama yöneltildiğini duyurdu.

Savcılığın iddiasına göre mühendis, toplantı odasına gizli bir kayıt cihazı yerleştirmeye çalıştı. Televizyona bağlandığı belirtilen cihazın yanı sıra çantasında ikinci bir cihazın da bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca kamuya açık belgeler, konuşmaların gerçekten kaydedilip kaydedilmediğini veya başka bir yere aktarıldığını ortaya koymuyor. OpenAI da müşteri verilerinin, kaynak kodlarının veya yapay zeka modellerine ait ağırlıkların izinsiz alındığına ilişkin bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Yapay zekanın kontrolden çıkması endişesi

2027 tartışmalarının bir diğer önemli başlığı ise yapay zeka. Dizinin farklı bölümlerinde işlenen bilinçli uygulamalar, sanal gerçeklik ve gelişmiş teknolojiler, günümüzdeki yapay zeka tartışmalarıyla ilişkilendiriliyor.

"The Girl Code" adlı bölümde Lisa, bilinç kazanabilen bir uygulama oluşturuyor. "Friends and Family" bölümünde ise Bay Burns, sanal gerçeklik teknolojisiyle yapay bir aile ortamında vakit geçiriyor.

Bu sahneler, Nisan 2025'te yayımlanan "AI 2027" adlı senaryoyla birlikte yeniden gündeme taşındı.

AI 2027 çalışması, yapay zeka sistemlerinin kendi yeteneklerini geliştirebildiği ve bu sürecin insan denetiminin gerisinde kalabileceği olası bir geleceği ele alıyor. Senaryoda, gelişmiş sistemlerin kendilerinden daha yetenekli yeni sistemler oluşturmasıyla teknolojik ilerlemenin hızlanabileceği anlatılıyor.

Bu durum, insanların yapay zekayı denetleme ve kontrol etme kapasitesinin yetersiz kalabileceği endişesini doğuruyor.

Çalışma, 2027 yılında yapay zekanın kesinlikle kontrolden çıkacağını söylemiyor. Hızlı gelişim senaryosunun yanında, teknolojik ilerlemenin yavaşlatıldığı alternatif bir ihtimali de değerlendiriyor.

Simpsonlar gerçekten geleceği mi tahmin ediyor?

Dizinin eski bölümlerinin güncel olaylarla ilişkilendirilmesi, izleyiciler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bazı izleyiciler bu sahnelerin önceden hazırlanmış planları gösterdiğini savunurken bazıları da bilim kurgu yapımlarının teknolojik ve siyasi gelişmeleri yıllar öncesinden işlemesinin şaşırtıcı olmadığını düşünüyor.

Öte yandan dizinin geçmişteki bazı sahnelerinin günümüzle benzerlik göstermesi, geleceği bildiğini kanıtlamıyor.

2027 yılına ilişkin tartışmalar da büyük ölçüde sosyal medyada paylaşılan eski bölümlerin yeniden yorumlanmasına dayanıyor.