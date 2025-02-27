Dünya dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Simpsonlar, bazı bölümlerinde işlediği gelecek tahminleriyle sıkça gündeme geliyor. Şimdiye dek birçok 'kehaneti' gerçekleşen çizgi dizinin, son konuşulan öngörüsüyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde kasabanın bir anda elektriksiz kalarak karanlığa gömülmesi işleniyor. Dizide tarihler de 28 Şubat 2025'i gösterirken, ilginç bir şekilde şimdiden bu bölümün 'ilk adımı' denilebilecek bir gelişme yaşandı. Güney Amerika ülkesi Şili'de elektrikler kesildi, ülke karanlığa gömüldü.

BÖLÜMDE NE OLUYORDU? ŞİLİ'DE NELER YAŞANIYOR?

"Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde tüm şehir elektriksiz kalmış; arabalar çalışmamış, cep telefonları sinyal vermemiş ve nükleer santral bile devre dışı kalmıştı. Dünyanın Orta Çağ'a geri dönmüş gibi gösterildiği bir felaket senaryosu canlandırılmıştı. Şili'de ise 26 Şubat'ta ülkenin yüzde 99'unu etkileyen bir elektrik kesintisi yaşandı. 19 milyon insanın karanlıkta kalmasının ardından hükümet OHAL ilan etti, geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi. Polis ve asker sokağa indi.