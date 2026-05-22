Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün saat 08.30’da bir araya gelecek.

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30’da toplanacaktır.

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır"

YATIRIMCI TOPLANTISINI YARIDA BIRAKTI

Londra'da yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Türkiye'ye acil dönüş yaptı.

Ekonomist Timothy Ash'in aktardığına göre ise yatırımcı toplantısında bulunan yatırımcılar haberi alır almaz ofislerine geri döndü.

Ash'in paylaşımı:

"Londra'daki BBVA Türkiye konferansındaydım; CHP haberi ajanslara düştüğü anda herkesin telefonu aynı anda titredi ve insanlar ofislerine dönmeye başladı."