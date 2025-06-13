Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ekonomideki son gelişmelere dair soruları yanıtladı. Şimşek, “Program mart ve nisan başında yaşanan başlangıçta iç kaynaklı, daha sonra dış kaynaklı çok önemli iki büyük şoku atlattı ve rüştünü ispat etti. Bu program test edildi ve çok net şekilde ortada bir başarı var” dedi.

BELİRSİZLİK AZALACAK

Canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve yıl sonunda 20’li rakamların görüleceğini söyledi ve şöyle konuştu: “Program, öngörüldüğü çerçevede sonuç veriyor; enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor, cari açık azaldı ve sürdürülebilir noktada bir takım riskleri azalttık, ekonominin direncini artırdık.” Şimşek, “Reel sektörün 2026’dan itibaren finansmana erişiminde de büyük rahatlama olacak çünkü enflasyon düşüyor, düşünce finansmana erişim kolaylaşacak, reel sektörün önündeki belirsizlikler azalacak” açıklaması yaptı.