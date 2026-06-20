Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını, kaynakların katma değer zincirinde daha yukarı çıkmasını sağlayacak alanlara yönlendirdiklerini belirterek, "Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Dünya Bankasının Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon euro ilave finansmanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."