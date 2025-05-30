CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tüm kesimlerin yaşadığı sorunların kaynağında ‘hukuksuzluk, haksızlık’ olduğunu savundu ve “İfade özgürlüğünü sağlamadığınız ve yargıyı sopa gibi kullandığınız sürece toplumun hiçbir kesiminin sorununu çözemezsiniz. Parasal olmayan sorunları da parasal tedbirlerle çözemezsiniz. Mehmet Şimşek gitse Keynes gelse faydası yok” dedi. “Bu ülkenin sanayicisinin, esnafının, üreticisinin, çiftçisinin problemlerinin temelinde yaptığınız hukuksuzluklar ve haksızlıklar var’’ diyen Arpacı şunları söyledi:

‘AMAÇ YER KAPMAK’

"Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasiler tutuksuz yargılanmadığı sürece, iş adamları, sanatçılar, gazeteciler, öğrenciler, toplumun her kesiminin ifade özgürlüğünü sağlamadığınız sürece, yargıyı bir sopa gibi kullandığınız sürece hiçbir sorunu çözemezsiniz. Artık yandaşlar da isyan ediyor. AKP’li Nihat Zeybekci ekonomi politikalarını eleştiriyor. Bugüne kadar neredeydi acaba? Sakın aldanmayın. Bu paylaşımları sanayiciyi, üreticiyi düşündükleri için yapmıyorlar, amaçları haziran ayında beklenen kabine değişikliği için pozisyon kapmak."

Keynesyen ekonomi yaklaşımı

Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınan John Maynard Keynes, 1936 yılında İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi kitabını yayımladı.