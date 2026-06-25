Mehmet Şimşek, ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2 günlük Londra ziyaretine dün başladı. Şimşek’in Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantılar düzenlemesi ve iklim finansmanı etkinliğine katılması bekleniyor. Böylece Şimşek üst üste 3’üncü ayda da Londra’ya gitmiş oldu. Bakan bu yılki ilk Londra ziyaretini ocakta gerçekleştirmişti.

2023’ÜN GERİSİNDE

Nisan başında yabancı yatırımcılarla toplantı için bir kez daha Londra’ya uçan Şimşek, CHP’ye ‘mutlak butlan’ kararının çıktığı 21 Mayıs’ta da İngiltere’nin başkentinde bulunuyordu.

Şimşek bu yıl Londra dışında uluslararası konferanslara katılmak için New York ve Paris’i de ziyaret etti. Maliye Bakanı, ekonominin patronu olduktan sonra ilk kez Ekim 2023 ve Haziran 2024 tarihlerinde yabancı yatırımcılarla Londra’da buluştu. 2025’ten sonra ise ziyaretler hız kazandı. Bakan 2025’te ocak, mayıs, temmuz ve kasım aylarında Londra’da bulunuyordu. Şimşek bu yıl da 6 ayda 4 kez Londra’ya uçtu. Diğer yandan bu kadar ziyarete rağmen Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım büyüklüğü ocak-nisan döneminde, 2023’ün bile gerisinde kalarak 3.7 milyar dolar oldu.