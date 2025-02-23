Cem YILDIRIM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz ay kredi kartı ile alışverişlerde komisyon alan işletmelere cezalar yağdırılacağını ve bu uygulamaya izin verilmeyeceğini söyledi. Ancak, araç muayenesinde 18 yıldır tekel olan TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödemelerden komisyon almaya devam ediyor. Hatta, geçen yıl 77 lira olan komisyona bu yıl zam yaparak 112 liraya çıkardı. CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko TBMM’de yaptığı açıklamada “AKP’nin ekonomik soygun düzeni TÜVTÜRK üzerinden devam ediyor. TÜVTÜRK araç muayene ücretleri 3 bin liraya yaklaştı. Kredi kartında da komisyon alınıyor. Bu açıkça organize bir soygun. Araç sahipleri, fahiş ücretlere mahkûm” dedi.

TEKELE SON VERİN

TÜVTÜRK’ün yandaşa peşkeş çekilip zararı vatandaşa yüklenen dipsiz kuyu olduğunu belirten CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise şunları söyledi: “Yabancı hisse oranı yüzde 67 olan şirketin 2025 yılında sadece muayene ücretlerinden elde edeceği hasılat 40 milyar lira ve muayene ücretlerine de yüzde 43.9 oranında zam yapıldı. Bu tekel kaldırılmalı, kredi kartına komisyon alınması da sona ermeli. TÜVTÜRK bir kabus oldu.”

Araç muayeneye alternatif şirket şart

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise, “10-15 dakika süren araç muayenesi için vatandaştan her yıl milyarlarca lira toplanıyor. Gelirin yarısı özel şirkete yarısı da bakanlığa gidiyor. Vatandaş resmen soyuluyor. Her yıl 10 milyon araç muayene ediliyor. Alternatif araç muayene şirketleri kurulsun” diye konuştu.