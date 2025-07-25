İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR'ın Temmuz ayı araştırmasını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ile paylaştı.

Ankette katılımcılara ekonomi yönetimine güvenip güvenmediği sorulurken, şok sonuçlar ortaya çıktı.

Selvi anketteki verileri şöyle aktardı:

"EKONOMİ YÖNETİMİNE ÇOK GÜVENİYORUM YÜZDE 4,1"

"Ekonomi yönetimine hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 26 çıkarken, güvenmiyorum diyenler yüzde 29.2 ile ilk sırada geliyor. Ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 19.9 olurken, güveniyorum diyenlerin oranı yüzde 20.8 çıkıyor. Çok güveniyorum diyenler ise yüzde 4.1’de kalıyor."

VATANDAŞIN KRİTERİ ENFLASYON

"Ekonomiyle ilgili karar alırken enflasyon yüzde 46.3’le birinci sırada" diyen Selvi şunları kaydetti:

İkinci sırayı yüzde 20.4’le işsizlik riski alıyor. Faiz konusu yüzde 17.1’le üçüncü sırada gelirken, döviz kuru yüzde 10.6’yla dördüncü sıraya yerleşiyor. Bütün bunları göz önüne alan ihtiyatlıların oranı ise yüzde 3.8 çıkıyor. İlginç bir veri olarak kadınlar ve gençler ekonomiyle ilgili daha umutlu olurken erkeklerde bu oran düşüyor."