Son model otomobiller, özel uçaklar ve lüks evlerde paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada gündem olan iş insanı Selman Raşitoğlu, kamudan aldığı milyarlarca liralık ihaleler nedeniyle 'İhaleler Kralı' olarak tanınıyordu.



Raşitoğlu'nun, hemşehrisi olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile özel bir jette ve Londra'da lüks bir mekanda yemek masasında verdiği pozlar geçtiğimiz yıl gündem olmuş, Şimşek söz konusu fotoğraflar için "Bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir. Söz konusu kişi ile herhangi bir ticari ortaklığım bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.







UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün sabah şafak operasyonu ile 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı işlemi uygulandı.



Gözaltına alınan şüpheliler arasında, Şimşek ile çekilen fotoğrafları ve lüks yaşantısı ile tartışmalara neden olan 'ihale kralı' Selman Raşitoğlu da yer aldı.





ŞİMŞEK VE AMCASI ORTAK ÇIKMIŞTI



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Raşitoğlu ile olan fotoğraflarının dolaşıma girmesinin ardından yaptığı açıklamada söz konusu fotoğrafların 2018 yılının Temmuz ayı ile 2023 yılının Mayıs ayında çekildiğini belirtmişti.



Şimşek, Selman Raşitoğlu ile doğrudan bir ticari bağlantısının bulunmadığını, amcası Abdurrahman Raşitoğlu ile ise 2021 yılında Londra'da bir konut satın almak için ortak şirket kurduğunu ve bu konut satın alım işleminin haricinde hiçbir ticari faaliyette bulunulmadığını açıklamıştı.







