Resmi düzenlemeyle yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları kesinleşti. Yeni katsayılar doğrultusunda kamu personelinin maaş hesaplamalarında esas alınacak göstergeler güncellenirken, bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı ve sözleşmeli personel ücretleri de yeniden hesaplandı.

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak aylık katsayı 1,575512, taban aylık katsayısı 25,794915 ve yan ödeme katsayısı 0,499649 olarak belirlendi. Söz konusu katsayılar memur maaşlarının yanı sıra çok sayıda mali hak ve ödemenin hesaplanmasında kullanılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 472 BİN LİRAYI AŞTI

Yeni memur maaş katsayısının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti de netleşti. Buna göre bedelli askerlik tutarı 472 bin 653 lira 60 kuruş olurken, yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak ilave ödeme 5 bin 514 lira 30 kuruş olarak hesaplandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANLARI YÜKSELTİLDİ

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa çıkarıldı. Diğer sözleşmeli personel gruplarında da ücret üst sınırları güncellenirken, ilgili mevzuat kapsamındaki taban ve tavan ücretler ile mevcut brüt sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı. Aynı artış kamu iktisadi teşebbüsleri ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli personelin ücretlerine de yansıtıldı.

2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki personel için ortalama ücret üst sınırı ise 156 bin 920 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN VE MAAŞ FARKLARI AÇIKLANDI

Genelgeye göre 1 Temmuz 2026'dan itibaren uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş oldu. Aynı düzenleme kapsamında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürünün zam ve tazminatlar dahil net aylığı 102 bin 85 lira 23 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan, yeni katsayıların yürürlüğe girmesi nedeniyle 1 Temmuz-14 Temmuz 2026 dönemine ait maaş ve ücret farkları hesaplanarak hak sahiplerine ayrıca ödenecek.