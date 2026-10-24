Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eski işvereni olan ABD merkezli banka Merrill Lynch International’ın fon soruşturmasından hemen önce Borsa İstanbul’dan kazandığı para gündem oluyor. Daha önce bankanın fon soruşturmasının merkezindeki 5 hissede 8 milyar lira net kazanç elde ederek piyasadan çıktığı öne sürülmüştü. Ancak Sabah gazetesi Merrill Lynch’in fon soruşturmasında yer alan 21 hisseden 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 lira net kâr elde ettiğini iddia etti.

“O YATIRIMCI TÜRK’TÜR”

Bu hafta yaptığı açıklamada tasfiye edilen fonlardan 10 milyon liranın üzerinde net kâr elde edenlerden gönüllü iade talep edeceklerini belirten Şimşek’in, 2000-2007 arasında 7 yıl çalıştığı Merill Lynch’den 14 milyar lirayı geri isteyip istemeyeceği şimdilik belirsiz. Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan eski bir Borsa İstanbul yatırımcısı ise Merill Lynch’den gündemine ilişkin “Merrill Lynch zannettiğiniz o yatırımcı, bir Türk yatırımcıdır. Yatırımcı bıyıklı hatta dönem gereği sakallı bile olabilir. Merrill Lynch üzerinden yatırım yapan kişi her kimse Emre Tezmen (Tera’nın patronu) ile hareket eden biridir” ifadesini kullandı.