‘Nas’ politikalarının tetiklediği ekonomik krizden 5 yıldır çıkamıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nas’ diyerek İslam hükümlerine dayandırdığı ‘Faiz sebep, enflasyon neticedir’ teorisi ile uçuruma sürüklenen ekonomide dikiş tutmuyor. ‘Nas’ deneyinden vazgeçip iktisat biliminin genel kabul görmüş kurallarını uygulaması için göreve getirilen Mehmet Şimşek de Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturduğu 21 ayda ekonomide yeni bir sayfa açmayı başaramadı. Ekonomistler bunun için, omurgasını ‘hukukun üstünlüğü ve adalete güvenin tesis edilmesi’ olan yapısal reform ile kamu harcamalarında tasarruf öneriyor. İktidar ise ‘TÜİK enflasyonu düşürsün, Merkez dövizi baskılayıp faizi indirsin’ formülüyle yetiniyor. Enflasyondaki katılığa rağmen Fatih Karahan Başkanlığındaki Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 2.5 puan aşağı çekerek yüzde 42.5’e indirdi. Son üç toplantıda toplam faiz indirimi 7.5 puan oldu.

YOKSULLUĞA HAPSEDİLDİ

JPMorgan, Bofa, Morgan Stanley, Deutschebank, Goldman Sachs’ın faiz indirimi beklentileri de 2.5 puan yönündeydi. Böylece TCMB, dışarıda uluslararası sermayenin ‘izin verdiği’ ölçüde beklentileri karşılarken, içeride ise enflasyonla mücadeleyi riske atma pahasına siyasi otoritenin gönlünü yaptı. Oysa, faiz indirimleri enflasyonla mücadeleyi zorlaştırırken, borçlanma yükünü ise hafifletmiyor. Vatandaş yüksek enflasyonla birlikte yüksek faizler altında ezilirken, sanayici ve ihracatçı, tefeci faizine muhtaç ediliyor. İşsiz sayısı ise 11.2 milyonu aştı. Toplumun geniş kesimleri ‘faiz, enflasyon ve kur’ üçgenindeki kısır döngüde yoksulluğa hapsedildi.

Bu iki tabloda 5’e girmek herkese nasip olmaz

- Türkiye’nin ‘Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 5’inci, Merkez Bankası faizinin en yüksek olduğu 2’inci ülke” konumunda bulunduğu yandaki grafikle gösteren Ekonomist İnan Mutlu, “Bu iki listede ilk beşte eşanlı bulunmak her ülkeye nasip olmaz. İki listede de yer alan Arjantin, Zimbabve ve Türkiye arasında, faizlerin enflasyondan yüksek olduğu tek ülke Türkiye” yorumunu yaptı.