Özgür Cebe





Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda "suç örgütü lideri olmak, rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Diyarbakırlı iş insanı Aziz ihsan Aktaş'ın ortağı olan Güven Asfalt A.Ş.'nin sahibi Gürkan Dölekli ile akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Selman Reşitoğlu, Londra'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte aynı fotoğraf karesinde yakalandı.



LÜKS PAYLAŞIMLAR



Fotoğrafı, aşırı ve abartılı ultra lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken iş insanı Reşitoğlu'nun kendi sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. Güven Asfalt'ın sahibi olan Gürkan Dölekli, halen tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın da ortağı. Bu ikilinin ortak olduğu mal varlıklarına hiçbir tedbir kararı konulmazken, bunlardan biri de Gaziosmanpaşa TEM otoyolu üzerindeki Elif Petrol Opet akaryakıt istasyonu 76 pompa ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük akaryakıt istasyonu.

Aziz İhsan Aktaş'la akaryakıt sektöründe ortaklığı bulunan Güven Asfalt A.Ş.'nin yönetiminde AKP'nin eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Coşkun ile Erzurum'un Pasinler ilçesinin AKP'li eski belediye başkanı Ahmet Dölekli'nin yakın akrabası olan Gürkan Dölekli var.



MİLYON DOLARLIK İHALELER ALDILAR



Gürkan Dölekli ile Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu şirketler, Kıbrıs'ta da milyon dolarlık ihaleler aldı. Bunlardan biri de 4 milyon 346 euroluk elektronik sayaç alımı ihalesiydi. İhale, teminatını gününde yatırmadığı halde Aziz İhsan Aktaş'ın Elif-LPG'sine verildi.





Aziz İhsan Aktaş'ın 7 Kasım 2023'te Gürkan Dölekli ile birlikte kurduğu Perla Denizcilik A.Ş. de Kıbrıs başta olmak üzere yurt dışına akaryakıt taşımacılığı yapıyor.



Perla Denizcilik A.Ş. kurulduktan sonra uluslararası akaryakıt taşımacılığında kullanılmak üzere Rusya'da inşa edilen Liberya bandralı bir gemi de satın aldı. Geminin adı AKP'nin seçim sloganına atıf yaparcasına "Yeni Yüzyıl" olarak değiştirildi. Bu gemi ile halen Kıbrıs başta olmak üzere yurt dışına akaryakıt taşımacılığı yapılıyor.



Avrupa'nın en büyük akaryakıt akaryakıt istasyonuna sahip olan Gürkan Dölekli ile Aziz İhsan Aktaş'ın TEM otoyolu üzerindeki devasa akaryakıt istasyonu arazisinin ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olduğu yap-işlet-devret modeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tahsis edildiği belirlendi.



Aziz İhsan Aktaş ile Güven Asfalt'ın ortak olduğu akaryakıt istasyonunun açılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Gaziosmanpaşa Belediyesi uygunluk kriterlerini taşımadığı için ruhsat vermeyince, ruhsat işlemleriyle ilgili yetki, belediyelerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmişti.





