Hülya KESKİN ORUÇOĞLU/SÖZCÜ

Yüksek enflasyona çözüm adına uygulanan politikalar, bir yandan çalışanların alım gücünü aşındırırken diğer yandan sanayideki erozyonu hızlandırdı. İflas kararları ve konkordato başvuruları artarken dar gelirli, maaşının büyük kısmını kiraya, faturalara ayırmak zorunda kalıyor. İş dünyasından ise ‘program revize edilmeli’ çağrıları yükseliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yüksek faiz ortamının sanayi üzerindeki baskıyı artırdığına, erken sanayisizleşme riskini büyüttüğüne dikkat çekerek, “Program, 3 yıldır bu sonucu veriyor. Değiştirilmesi lazım” dedi.

‘SANAYİ KAN KAYBEDİYOR’

Üç yılı geride bırakan enflasyonla mücadele sürecine karşın resmi verilere göre temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 31.75 ile yüksek seyrini koruması konusunda ise Gültepe, “Enflasyon uzun zamandan beri bu aralarda dönüyor. Daha hızlı inmesi lazım. Orada verilen mücadele, sanayide kaybedilen mücadeleden çok daha yoğun ama kaybeden sanayi oluyor. Sanayi, kan kaybediyor” diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin uzaması ile ilgili de Gültepe, “Program modifiye edilmeli. Orta Vadeli Program’a bazı yeni şeylerin empoze edilmesi lazım. Bu şekilde program, zor sonuç veriyor, bir yerde tıkandı, tıkanıyor. Yeterince iyi sonuç alınamadığı için programa yeni bir şeyler takviye edilmeli. Programın değiştirilmesi, programa bazı konuların modifiye edilmesi gerekli” dedi. Öte yandan Gültepe, Orta Doğu’daki

savaşın ardından Körfez ülkelerine ihracatta yaşanan düşüşe dikkat çekerek, “Savaş yarın bitse eskiye dönülmesi en az 4-5 ayı bulur” diye konuştu.

‘Hasta komaya giriyor’

Konkordato ve iflas artışlarının programın bir sonucu olduğunu vurgulayan Mustafa Gültepe, yaşanan süreci hastalığa benzetti. Gültepe, “Grip oluyorsun, gripten başka organlara bulaşıyor. Tedavi edecek ilaç olmayınca hasta, komaya giriyor. Sanayi de rahatsızlanıyor, konkordatolar artıyor. Kapatan da var. İlk kez ihracat yapan firma sayısı yarıya düştü” diye konuştu. Gültepe, erken sanayisizleşme riskinden en fazla hazır giyim, tekstil, mobilya ve deri sektörünün etkilendiğini belirtti. Gültepe, “Konkordatodan önce zayıf şirketler etkileniyor. Süreç düzelmezse büyük ölçekli firmalara da yansır” dedi.

Sanayici projeyi getirsin, faturayı verip bankadan kredisini alsın

Mustafa Gültepe, önceden verilen uygun kredilerin amacına uygun değil, kişisel servet için kullanılması eleştirilerine tepki gösterdi. “3-4 sene önce herhalde, 10-15 kişi bir şeyler almış” ifadelerini kullanan Gültepe, “Onu sürekli gündeme getirmek doğru değil. Bu, sorunu örtbas etmektir. Mevcut duruma bakılmalı. Biz, ‘Krediyi boşa vermeyin, hammadde alımına, işçilik ödemesine verin’ diyoruz. Bu, denetlenir. Krediyi alan yat almasın. Sanayici proje getirsin, fatura karşılığı versin krediyi” dedi.