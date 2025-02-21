Ülkeye sıcak para çekebilmek için dünyayı turlayan iktidar, istihdamın ve kamu dışı milli gelirin yarısını oluşturan, Türkiye’nin en büyük iş örgütü Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) en ufak eleştirilerinde bile soruşturma açarak ülkeyi adeta yatırım yapılamaz hale getiriyor. Ekonomistler, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın polis eşliğinde ifadeye götürüldüğü görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin yurt dışında yaptığı yatırımcı sunumlarında kullanmasını tavsiye etti.

ELEŞTİRİYE AÇIKMIŞ

11 Temmuz 2024’te TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katılan ve “Biz eleştiriye açığız. Eleştiri yapıcıysa rehber niteliğindedir, ufuk açıcıdır. Çok faydalı görüyoruz” açıklamasını yapan Mehmet Şimşek, TÜSİAD’ın yöneticilerine sırf iktidarı eleştirdikleri için soruşturma açılmasına dair hiçbir açıklama yapmadı.

Ekonomist Güldem Atabay, TÜSİAD yetkililerinin ifadeye götürüldüğü 19 Şubat 2025 için Mehmet Şimşek’in sıcak paraya dayalı ekonomi programının bittiği gün (game over) değerlendirmesini yaptı. “Ya yeni bir programla devam edilecek ya da bu durumu düzeltmeye çalışacaklar” diyen Atabay, iktidarın iki seçeneği de gerçekleştirmesinin zor olduğunu kaydetti. Atabay, TÜSİAD soruşturmasıyla beraber iktidarın kendi bindiği dalı kestiğini sözlerine ekledi.

Yatırımcı kaybedecek vurgusu yapan Atabay, borsanın ateş hattında olduğunu, uluslararası sermayenin kademeli olarak Türkiye’den çıkabileceğini ve son gelişmelerin Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecini etki edebileceği uyarlarını yaptı.

Suskun Şimşek, Katarlı Bakan ile görüştü

Muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenlerin ardından iktidarın TÜSİAD’a da soruşturma açmasıyla ilgili konuşamayan Mehmet Şimşek’in dün Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile görüşmesi tepki çekti. İktidarın sıkı dostu Katar’ın Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olan QNB’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Aras görev yapıyor. Ekonomist Kerim Rota,”Katarlı Bakan bu imzayı atarken ülkesinin en büyük yatırımının en üst düzey yöneticisi adli kontrolde imzada olabilir” dedi.

Alper Üçok

TÜSİAD’ın temsilcisi Üçok: Hiçbir izahı olmaz

TÜSİAD’ın Almanya Temsilcisi Alper Üçok, Ömer Aras’ın ve Orhan Turan’ın medyaya yansıtılan görüntülerine “Ülkem için çok üzgünüm. Gönüllülük temelinde ülkesi için emek harcayan, istihdam yaratan iş insanlarına karşı bu durumun ve görüntülerin hiçbir izahı olamaz” ifadesiyle tepki gösterdi. Eski adı Twitter olan X’i aktif kullanan Üçok, “Burada da artık bir paylaşım yapma isteğim kalmadı. Allahaısmarladık. Sürç-i lisan ettiysek affola, elveda” paylaşımını yaptı.

Evren Bolgün

Sermaye çıkışı başlayabilir

Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün ise Türkiye’ye yurt dışından yapılan doğrudan yatırımların 20 milyar dolar seviyesinden 5 milyar dolara kadar indiğine dikkat çekerek, TÜSİAD’a soruşturma açılmasının yabancı yatırımcıları ürkütebileceğini söyledi. TÜSİAD’taki birçok ismin yabancı ortakları olduğunu hatırlatan Bolgün, Türkiye’den sermaye çıkışı olabileceği notunu düştü.

Siyaset, piyasayı olumsuz etkiliyor

Aylardır 10 bin puan seviyesinde olan Borsa İstanbul’un, ülkedeki gelişmelerden olumlu etkilenmesi mümkün değil. Trive Yatırım araştırma analisti Yakup Toktamış “Politika ve hukuk arasındaki dinamikler, son zamanlarda piyasaları etkileyen en önemli faktör. Yabancı sermaye girişlerinin yakın zamanda hızlanması pek olası görünmüyor” yorumunu yaptı.