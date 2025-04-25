19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi operasyon Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in zor bela toparlamaya çalıştığı ekonomide ivmeleri yine aşağı çekti. Doları tutmak için yaklaşık 50 milyar dolar döviz satışı yapılırken, programın uygulandığı 23 ay boyunca iyileştirilen Merkez Bankası rezervleri dört haftayı bulmadan tekrar riskli bölgeye girdi. Bozulan güven ortamı, hem şirketlerin hem de hanehalkının sabırla beklediği faiz indirim sürecini de rafa kaldırdı. Piyasada oluşan gecelik faizler yüzde 49’a yükselirken, yüksek faiz ortamı üretimi ve istihdamı riske soktu. Nisanda gerileyen imalat kapasite kullanım oranı da ekonominin durgunluğa sürüklendiğinin sinyalini verdi.

‘UZATMALARI OYNUYOR’

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özatay, X hesabından son iki yılın en düşük seviyesine gerileyen kapasite kullanım oranı grafiğini paylaşarak, “Ekonomi programı başarısız oldu ve raf ömrünü doldurdu. Uzatmaları oynuyor. Haziran 2023’ten bu yana uygulanıyor. Ama hâlâ ticari kredi faizi %60, çeşitli maliyetlerle en az %70. TCMB 22 Nisan ağırlıklı ortalama fonlama faizi %48. Kapasite kullanım oranı baş aşağıya gidiyor” dedi. Şimşek’in tüm bunların üzerine ABD’ye gitmesi, ‘ekonomi yönetimi para arıyor’ yorumlarına neden oldu. Dün Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America’nın yatırımcı toplantılarına katılarak sunumlar gerçekleştiren Bakan, “Tüm bu toplantılarda programda bir değişiklik olmadığını söyleyeceğiz” demişti. Şimşek, ABD’de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de bir araya geldi.

Güney Kıbrıs’ı tanıyan Kazakistan’la anlaşma

Türkiye, 12 milyar Euro’luk yatırım taahhüdü karşılığında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni adanın “tek meşru yönetimi” olarak tanıyacaklarını resmen ilan eden Kazakistan’la ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından ABD’de imzalanan swap anlaşması eleştirilere neden oldu. Swap anlaşmasının, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar TL veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı ifade edildi.