Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış ticaret dengesine ilişkin son verileri paylaştı. Şimşek, cari açığın şubat ayında yıllık bazda 12,8 milyar dolar olduğunu, ancak net altın hariç tutulduğunda cari fazlanın 1,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Şimşek, cari dengedeki bu gelişmede enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu ifade etti. Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen hedeflerden daha düşük bir cari açıkla yılı tamamlamayı beklediklerini söyleyen Şimşek, dış finansman ihtiyacının azaltılmasına yönelik kararlı politikaların sürdürüleceğini vurguladı.

"Kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz" diyen Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamasında küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine de değinen Bakan, Türkiye'nin bu süreçten sınırlı etkilenmesini hedeflediklerini belirtti. Olası fırsatların değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü dile getiren Şimşek, "Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.