ABD’nin ardından bu ay da Avrupa’da yatırımcı turuna hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerli yatırımcıyı ikna turları için de yurt içinde canlı yayınlara katılıyor. Mehmet Şimşek dün katıldığı yayında kayıt dışı üretim ve satışla mücadele edeceklerini belirtirken, yeni vergi denetim modelini açıkladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında dikkat çeken adımlar atacaklarını açıklayan Şimşek, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), toptancı halleri ve büyükşehirlerin giriş çıkışlarında kalıcı vergi denetimleri kurulacağını duyurdu.

‘ŞOKLARI ATLATAMAZDIK’

Amaçlarının sadece ceza kesmek değil, kayıt dışılığın önünü kesmek olduğunu belirten Şimşek, “Bütün OSB’lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Ayrıca, büyükşehirlerin giriş ve çıkış noktalarına, ana arterlerine de kalıcı maliyeciler yerleştirilecek” dedi.

Ekonomi programının başarısız olduğu iddialarına da cevap veren Bakan Şimşek, “Bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı Türkiye 2 tane büyük şoku çok sınırlı bir etkiyle atlatabilir miydi?” dedi.

Şimşek, “Ortada program yok dediler önce. Sonra bu programa kaynak gelmez dediler. Kaynak gelince bu para sadece sıcak para dediler. Sonra bir baktılar ki program sayesinde birçok sorun önemli ölçüde çözülmüş. Biz bunu kanıtladık” ifadelerini kullandı.