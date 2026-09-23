Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin gri liste riski taşımadığını ve stratejik eksikliği bulunmadığını, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıkça tescil edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, FATF'nin Türkiye'ye ilişkin değerlendirme raporunun, ülkenin stratejik bir eksikliğinin olmadığı ve gri liste riski bulunmadığı yönündeki durumu net biçimde ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, raporun küresel kalite ve tutarlılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Eylül-Ekim 2026 döneminde yayımlanmasının beklendiği ifade edildi. FATF'nin Haziran ayında düzenlenen genel kurul toplantısında, Türkiye'nin karşılıklı değerlendirme raporu kabul edilmişti.

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